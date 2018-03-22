Аеропорт "Київ" отримав ім'я Сікорського

Рішення було прийнято на засіданні Київради

Київська міська рада в четвер ухвалила рішення про присвоєння імені авіаконструктора Ігоря Сікорського столичному аеропорту "Київ" ("Жуляни").

Цей проект рішення підтримали 67 народних депутатів.

Його нова офіційна назва - комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Київ" імені Сікорського".

Раніше перейменування підтримав колектив аеропорту "Київ". Окрім того, питання впродовж двох місяців обговорювали на сайті виконавчого органу, альтернативних пропозицій щодо інших назв або зауважень не надійшло.

Аеропорт "Київ" ("Жуляни") розташований у межах міста Києва. Другий за значенням після "Борисполя" київський аеропорт. Перебуває в комунальній власності, тому питання його назви належить до компетенції мерії.

Нагадаємо, Міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що в Україні може стати одним аеропортом більше.

