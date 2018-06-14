Аеропорт "Київ" зачинили через аварію пасажирського літака На борту перебували 169 пасажирів, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Аеропорт "Київ" зачинений до 01:00 15 червня через аварію пасажирського літака авіакомпанії Bravo, який летів з Анталії до Києва.

Фото: facebook.com/rostyk.danyleiko

У прес-службі аеропорту розповіли, що с ьогодні, 14 червня, о 20:40 літак авіакомпанії Bravo (рейс 4406 Анталія-Київ UR-CPR) під час приземлення викотився за злітно-посадкову смугу. На борту перебували 169 пасажирів, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Усіх пасажирів евакуювали, вони в Терміналі в залі прильоту. "На місці працює аварійно-рятувальна бригада. Екіпаж і фахівці аеропорту очікують авіаційних експертів і представників авіакомпанії. Прийнято рішення про закриття аеропорту "Київ" на 5 годин до 1:00 15 червня. Літаки, що мали сідати в аеропорту Київ перенапрвляються до аеропорту Бориспіль", – зазначили у прес-службі аеропорту.

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