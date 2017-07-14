Львівський аеропорт підписав контракт з Ryanair
"Ми зняли кілька вимог. У перший рік вони пропонують тільки базовий договір, всі інші вимоги, про які говорив Бориспіль, розглядаються вже на наступні роки" - повідомила генеральний директор аеропорту Тетяна Романовська, інформує Інтерфакс-Україна.
Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.
Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.
Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.
Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.
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