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Аеропорт "Львів" попереджає про затримку рейсів авіакомпанії SkyUp

Затримуються рейси з та до єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх
Аеропорт "Львів" попередив про затримки рейсів двох літаків, які прямують з/до єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх.
Аеропорт "Львів" попереджає про затримку рейсів авіакомпанії SkyUp Фото: facebook.com/LvivAirport

Як повідомили у прес-службі аеропорту "Львів", рейс KUP5314 Шарм-еш-Шейх – Львів замість 14:30 вилетить о 17:30 і прибуде в Україну о 21:00. А рейс KUP5313 Львів – Шарм-еш-Шейх замість 19:30 вилетить о 22:30.

Літаки затримуються через пізнє прибуття попереднього рейсу.

В аеропорту зазначили, що пасажирам частково повідомили про зміну розкладу.

Усі рейси виконує авіакомпанія SkyUp.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури склало рейтинг найбільш пунктуальних авіакомпаній України за червень.

У квітні понад 200 українських туристів не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до Львова.

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15 07 2018 19:57
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