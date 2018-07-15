Аеропорт "Львів" попереджає про затримку рейсів авіакомпанії SkyUp Затримуються рейси з та до єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх

Аеропорт "Львів" попередив про затримки рейсів двох літаків, які прямують з/до єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх.

Фото: facebook.com/LvivAirport

Як повідомили у прес-службі аеропорту "Львів", рейс KUP5314 Шарм-еш-Шейх – Львів замість 14:30 вилетить о 17:30 і прибуде в Україну о 21:00. А рейс KUP5313 Львів – Шарм-еш-Шейх замість 19:30 вилетить о 22:30. Літаки затримуються через пізнє прибуття попереднього рейсу. В аеропорту зазначили, що пасажирам частково повідомили про зміну розкладу. Усі рейси виконує авіакомпанія SkyUp. Нагадаємо, Міністерство інфраструктури склало рейтинг найбільш пунктуальних авіакомпаній України за червень. У квітні понад 200 українських туристів не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейха до Львова.

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