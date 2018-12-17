Вперше в історії міжнародного партнерства ЄС відкриває своє небо для країни не члена Європейського Союзу

Міжнародний аеропорт "Ужгород" відновлює повноцінну роботу після двох років простою.

Вперше в історії міжнародного партнерства ЄС відкриває своє небо для країни не члена Європейського Союзу.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Йдеться про повітряний простір Словаччини, яка є членом ЄС.

Нагадаємо, що раніше влада Закарпатської області заявляа, що має намір запропонувати угорській компанії взяти в оренду аеропорт "Ужгород".

Аеропорт "Ужгород" не приймає регулярні рейси з червня 2016 року. Для повернення авіакомпаній в повітряну гавань Україні потрібно домовитися зі Словаччиною про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху на прикордонній території українським диспетчерам. Аеропорт Ужгород розташований в безпосередній близькості до словацького кордону, при посадці літаки перетинають повітряний простір Словаччини.