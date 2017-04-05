Аеропорт "Запоріжжя" не встиг вчасно відремонтувати злітно-посадкову смугу
За даними відомства, затримка робіт із ремонту смуги пов'язана з негодою у квітні, а також збільшенням обсягу необхідних робіт.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби мерії.
"Квітень підніс нам сюрприз із дощем і навіть снігом. Крім того, під час робіт виявилося, що ремонту потребує більша площа, ніж було заплановано. Все це і вплинуло на терміни", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що підрядники мають намір завершити роботи 9 травня та з 10 травня злітно-посадкова смуга зможе обслуговувати польоти.
Аеропорт "Запоріжжя" вирішив частково призупинити обслуговування рейсів 26 березня - 26 квітня через ремонт злітно-посадкової смуги.
Нагадаємо, 15 квітня в міжнародному аеропорту "Одеса" з піврічною затримкою відкрився новий термінал.
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