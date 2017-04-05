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Аеропорт "Запоріжжя" не встиг вчасно відремонтувати злітно-посадкову смугу

З 10 травня злітно-посадкова смуга зможе обслуговувати польоти
Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" перенесло відкриття злітно-посадкової смуги для обслуговування польотів на 10 травня.
Аеропорт "Запоріжжя" не встиг вчасно відремонтувати злітно-посадкову смугу Фото: lb.ua

За даними відомства, затримка робіт із ремонту смуги пов'язана з негодою у квітні, а також збільшенням обсягу необхідних робіт.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби мерії.

"Квітень підніс нам сюрприз із дощем і навіть снігом. Крім того, під час робіт виявилося, що ремонту потребує більша площа, ніж було заплановано. Все це і вплинуло на терміни", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що підрядники мають намір завершити роботи 9 травня та з 10 травня злітно-посадкова смуга зможе обслуговувати польоти.

Аеропорт "Запоріжжя" вирішив частково призупинити обслуговування рейсів 26 березня - 26 квітня через ремонт злітно-посадкової смуги.

Нагадаємо, 15 квітня в міжнародному аеропорту "Одеса" з піврічною затримкою відкрився новий термінал.

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04 05 2017 20:59
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