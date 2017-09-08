Аферисти обікрали Фонд гарантування на 6,5 млн гривень, - ФОТО

"Співробітники ГПУ, Департаменту захисту економіки та Головного слідчого управління Нацполіції встановили схему вчинення злочинів, організаторів та інших учасників злочинної організації. Вона складалася з 5-ти організаторів, які залучили до своєї діяльності близько 80 осіб. Діяла злочинна організація протягом 2014-2016 років. Вік організаторів та найактивніших учасників від 25-ти до 49-ти років. За цей час їм вдалося привласнити 6,5 мільйонів гривень. Вказані кошти повинні були одержати вкладники збанкрутілих банків. Коли вони звернулись до Фонду, то їм повідомили, що гроші вже ними були отримані, про що свідчили відповідні записи", - інформує у середу Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Фото: npu.gov.ua

Так, за даними правоохоронців, шляхом неправомірного доступу до банківської таємниці зловмисники отримували списки вкладників ліквідованих банківських установ. На цій стадії підключалися учасники, що відповідали за виготовлення підроблених паспортів. Серія та номер співпадали з реальними, а фотографія - ні. В подальшому, на підставі підроблених паспортів на ім'я вкладників, учасники злочинної організації самостійно одержували кошти або оформлювали довіреність на ім'я співучасників.

“Під час проведення санкціонованих обшуків працівники Генеральної прокуратури України, оперативники Департаменту захисту економіки та слідчі ГСУ Нацполіції вилучили вогнепальну та холодну зброю: автомати та пістолети, майже 1,5 тисячі набоїв до неї, мисливські ножі. 57 підроблених паспортів, серед яких паспорти з однаковими фотокартками або взагалі без них, 130 ксерокопій паспортів, підроблені посвідчення працівників правоохоронних органів, банківські картки, інструкції з алгоритмом дій, чорнові записи та комп'ютерну техніку. Серед виявлених паспортів і документи на ім'я високопосадовців”, - зазначається в повідомленні.

За фактами злочинної діяльності відкрито відразу чотири кримінальні провадження за кількома стаття. Зокрема, ст 190 (шахрайство), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), ст. 361 (незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) та ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Фото: npu.gov.ua