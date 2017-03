Афганський солдат поранив трьох американських військових на базі НАТО

"Три військовослужбовців США були поранені, коли афганський солдат відкрив вогонь на базі в провінції Гільменд. Військовослужбовцям США надається медична допомога", - йдеться в повідомленні операції НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані на сторінці в Twitter.

3 US soldiers wounded when shot by Afghan soldier on a base in Helmand Province. US soldiers receiving medical care. Updates as appropriate.