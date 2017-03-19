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Афганський солдат поранив трьох американських військових на базі НАТО

Афганський військовослужбовець був убитий у відповідь вогнем
Солдатів збройних сил Афганістану відкрив вогонь по американських військових на базі в південній провінції Гільменд, троє військовослужбовців США отримали поранення.
Афганський солдат поранив трьох американських військових на базі НАТО Фото:112.ua

"Три військовослужбовців США були поранені, коли афганський солдат відкрив вогонь на базі в провінції Гільменд. Військовослужбовцям США надається медична допомога", - йдеться в повідомленні операції НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані на сторінці в Twitter.

 

За даними агентства афганський військовослужбовець був убитий у відповідь вогнем.

Зазначимо, Президент США Дональд Трамп заявляє, що Вашингтон "міцно" підтримує НАТО, але члени військового альянсу мусять виділяти більше грошей на питання безпеки.

 
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19 03 2017 17:39
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