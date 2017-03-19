CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСолдатів збройних сил Афганістану відкрив вогонь по американських військових на базі в південній провінції Гільменд, троє військовослужбовців США отримали поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Афганський солдат поранив трьох американських військових на базі НАТО
Афганський військовослужбовець був убитий у відповідь вогнем
Фото:112.ua
"Три військовослужбовців США були поранені, коли афганський солдат відкрив вогонь на базі в провінції Гільменд. Військовослужбовцям США надається медична допомога", - йдеться в повідомленні операції НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані на сторінці в Twitter.
3 US soldiers wounded when shot by Afghan soldier on a base in Helmand Province. US soldiers receiving medical care. Updates as appropriate.— Resolute Support (@ResoluteSupport) 19 марта 2017 г.
За даними агентства афганський військовослужбовець був убитий у відповідь вогнем.
Зазначимо, Президент США Дональд Трамп заявляє, що Вашингтон "міцно" підтримує НАТО, але члени військового альянсу мусять виділяти більше грошей на питання безпеки.
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