Афганський солдат поранив трьох американських військових на базі НАТО

Афганський військовослужбовець був убитий у відповідь вогнем

Солдатів збройних сил Афганістану відкрив вогонь по американських військових на базі в південній провінції Гільменд, троє військовослужбовців США отримали поранення.

"Три військовослужбовців США були поранені, коли афганський солдат відкрив вогонь на базі в провінції Гільменд. Військовослужбовцям США надається медична допомога", - йдеться в повідомленні операції НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані на сторінці в Twitter.

3 US soldiers wounded when shot by Afghan soldier on a base in Helmand Province. US soldiers receiving medical care. Updates as appropriate. — Resolute Support (@ResoluteSupport) 19 марта 2017 г.

За даними агентства афганський військовослужбовець був убитий у відповідь вогнем.

Зазначимо, Президент США Дональд Трамп заявляє, що Вашингтон "міцно" підтримує НАТО, але члени військового альянсу мусять виділяти більше грошей на питання безпеки.