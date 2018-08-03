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Африканському спортсмену під час тренування намагалися відпиляти ноги

Мотив нападу досі невідомий
На південноафриканського тріатлоніста Мхленгі Гвала під час тренування напали троє чоловіків і намагалися відрізати йому ноги бензопилою.
Африканському спортсмену під час тренування намагалися відпиляти ноги Фото: explica.co

Про це повідомляє BBC.

Партнер з тренувань спортсмена розповів, що 26-річний Гвала перебуває в лікарні, його травми не загрожують життю.

У поліції повідомляють, що розслідується замах на вбивство.

Гвала тренувався напередодні змагань з тріатлону в Дурбані, коли його схопили невідомі і затягли до кущів. Там вони дістали бензопилу, якою намагались відрізати спортсмену обидві ноги. Нападникам вдалося порізати ноги спортсмена, перш ніж він зміг утекти: тріатлоніст вибіг на дорогу, де його підібрали та відвезли до лікарні перехожі.

Спортсмен спочатку подумав, що його хочуть пограбувати і віддав зловмисникам телефон. Але вони не взяли його речі та гроші. Мотив нападу досі невідомий.

Гвала мав брати участь в національному чемпіонаті Південної Африки з тріатлону.

Після того, як стало відомо про напад на Гвалу, небайдужі організували збір коштів на лікування спортсмена. Станом на 8 березня волонтери зібрали понад $33 тис. для тріатлоніста.

Як повідомляє ESPN, заступник міністра спорту ПАР Герт Оошхуізен назвав напад на "зіркового спортсмена" абсолютно неприйнятним.

Гвала став став відомим спортсменом кілька років тому, пройшовши курс реабілітації від алкогольної та наркозалежності. Він представляв ПАР на міжнародних змаганнях у Чикаго у 2015 році та брав участь у змаганнях з триатлону у Нідерландах у 2017 році.

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08 03 2018 21:20
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