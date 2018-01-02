Агент Зозулі прокоментував чутки про можливий перехід з іспанського клубу
Його слова наводить football.ua.
"До кінця сезону ще багато чого потрібно зробити. Цей клуб, команда, вболівальники повинні знати, що Роман вдячний їм і не кине на півдорозі. Він завжди тримає своє слово і буде віддаватися на всі 100%", - написав Кузьменко.
У поточному сезоні на рахунку 28-річного українського нападаючого 7 голів і 3 гольові передачі в 18 матчах Сегунди.
Раніше повідомлялося, що Зозулею цікавилися три неназвані клуби з Німеччини.
Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу.
1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.
Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.
Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.
Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".
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