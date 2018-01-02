Агент Зозулі прокоментував чутки про можливий перехід з іспанського клубу

Агент Володимир Кузьменко, який представляє інтереси Романа Зозулі, прокоментував інформацію про те, що Альбасете міг продати Романа Зозулю.

Його слова наводить football.ua.

"До кінця сезону ще багато чого потрібно зробити. Цей клуб, команда, вболівальники повинні знати, що Роман вдячний їм і не кине на півдорозі. Він завжди тримає своє слово і буде віддаватися на всі 100%", - написав Кузьменко.

У поточному сезоні на рахунку 28-річного українського нападаючого 7 голів і 3 гольові передачі в 18 матчах Сегунди.

Раніше повідомлялося, що Зозулею цікавилися три неназвані клуби з Німеччини.

Нагадаємо, що український нападник Роман Зозуля, права на якого належать "Бетісу", був негативно сприйнятий вболівальниками клубу "Райо Вальєкано", куди його севільський клуб намагався віддати в оренду до кінця поточного сезону. У підсумку перехід українця з "Бетіса" в "Райо" зірвався через фанатів мадридського клубу.

1 лютого фанати футбольного клубу з Мадриду "Райо Вальєкано" прийшли на тренування команди з банером: "Вальекас (район Мадриду, де базується клуб) - не місце для нацистів". Таким чином, фани виступили проти переходу в клуб українського футболіста Романа Зозулі, якого вважали прихильником неонацистських формувань.

Мадридські радикали також обмалювали офіс клубу різними написами, серед яких були слова на підтримку незалежності Донбасу та звинувачення Романа Зозулі у нацизмі.

Після цього, іспанський "Бетіс", якому належить контракт футболіста, відкликав оренду гравця, наголошуючи, що перебування у "Райо Вальєкано" може бути небезпечним для Романа Зозулі та його родини.

Згодом гравці іспанського "Бетіса" виступили із заявою на підтримку Романа Зозулі після його конфлікту з ліворадикальною групою ультрас "Райо Вальєкано".