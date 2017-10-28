Агентство Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "В-"
Про це йдеться у прес-релізі агентства.
"Рейтинги України відображають слабку зовнішню ліквідність, високе державне боргове навантаження і структурні недоліки, на тлі слабкого банківського сектора, інституційних обмежень та геополітичних і політичних ризиків", – йдеться в релізі.
"Стабільний" прогноз відображає оцінку Fitch, за якою ризики зростання і зниження рейтингу наразі збалансовані, додають в агентстві.
Нагадаємо, навесні 2017-го Fitch погіршило прогноз росту ВВП України з 2,5% до 2%.
Столиця України Київ посіла друге місце у рейтингу міст за вартістю оренди житла.
Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.
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