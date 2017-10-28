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Агентство Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "В-"

Ризики зростання і падіння рейтингу наразі збалансовані
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валютах на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.
Агентство Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "В-" Фото: finance.liga.net

Про це йдеться у прес-релізі агентства.

"Рейтинги України відображають слабку зовнішню ліквідність, високе державне боргове навантаження і структурні недоліки, на тлі слабкого банківського сектора, інституційних обмежень та геополітичних і політичних ризиків", – йдеться в релізі.

"Стабільний" прогноз відображає оцінку Fitch, за якою ризики зростання і зниження рейтингу наразі збалансовані, додають в агентстві.

Нагадаємо, навесні 2017-го Fitch погіршило прогноз росту ВВП України з 2,5% до 2%.

Столиця України Київ посіла друге місце у рейтингу міст за вартістю оренди житла.

Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.

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28 10 2017 18:40
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