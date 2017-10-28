Агентство Fitch підтвердило рейтинг України на рівні "В-" Ризики зростання і падіння рейтингу наразі збалансовані

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валютах на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.

Фото: finance.liga.net

Про це йдеться у прес-релізі агентства. "Рейтинги України відображають слабку зовнішню ліквідність, високе державне боргове навантаження і структурні недоліки, на тлі слабкого банківського сектора, інституційних обмежень та геополітичних і політичних ризиків", – йдеться в релізі. "Стабільний" прогноз відображає оцінку Fitch, за якою ризики зростання і зниження рейтингу наразі збалансовані, додають в агентстві. Нагадаємо, навесні 2017-го Fitch погіршило прогноз росту ВВП України з 2,5% до 2%. Столиця України Київ посіла друге місце у рейтингу міст за вартістю оренди житла. Moody's прогнозує, що в Україні ВВП на душу населення залишатиметься найменшим серед країн СНД в 2017-2018 роках.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію