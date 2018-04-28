Агентство Fitch підтвердило рейтинги України на рівні "B-"
Про це йдеться у прес-релізі агентства.
Прогноз рейтингів "стабільний".
Рейтинг довгострокових випусків пріоритетних незабезпечених облігацій України в іноземній і національній валюті підтверджений на рівні "B-", короткострокових пріоритетних незабезпечених облігацій в національній валюті – на рівні "B".
Рейтинг країнової стелі підтверджений на рівні "B-", короткостроковий РДЕ в іноземній і національній валютах – на рівні "B".
Рейтинги країни враховують слабку зовнішню ліквідність, високий рівень держборгу, структурні проблеми, зокрема слабкий банківський сектор, а також геополітичні та політичні ризики.
Агентство відзначає стабілізацію політичного курсу України, адекватний профіль виплат за боргом у короткостроковій перспективі і неодноразові приклади надання країні двосторонньої та багатосторонньої допомоги.
Нагадаємо, Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента Білорусі в іноземній і національній валюті до рівня "B" з "B-", прогноз "стабільний".
У жовтні 2017 року агентство підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній і національній валютах на рівні "В-" зі стабільним прогнозом.
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