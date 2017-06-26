Аграмунт не планує йти у відставку з поста глави ПАРЄ, - ЗМІ
Таку заяву Аграмунт зробив у неділю на зустрічі керівництва Європейської народної партії, - повідомляє Європейська правда з посиланням на свої джерела в Страсбурзі.
Раніше повідомлялося, що керівництво ПАРЄ досягло нової домовленості з Аграмунтом щодо умов його подальшої роботи на чолі асамблеї.
Сторони досягли політичної домовленості про те, що долю президентства Аграмунта визначить група Європейської народної партії (ЄНП) в ПАРЄ під час чергової зустрічі асамблеї, яка розпочнеться 26 червня.
Як відомо, Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.
Нагадаємо, що 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.
Згодом Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.
Очікувалося, що вже в п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт подасть у відставку.
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