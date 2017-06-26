Аграмунт не планує йти у відставку з поста глави ПАРЄ, - ЗМІ

Керівництво ПАРЄ досягло нової домовленості з Аграмунтом щодо умов його подальшої роботи на чолі асамблеї

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунт попередив колег у вузькому колі, що не має наміру самостійно йти у відставку.

Таку заяву Аграмунт зробив у неділю на зустрічі керівництва Європейської народної партії, - повідомляє Європейська правда з посиланням на свої джерела в Страсбурзі.

Раніше повідомлялося, що керівництво ПАРЄ досягло нової домовленості з Аграмунтом щодо умов його подальшої роботи на чолі асамблеї.

Сторони досягли політичної домовленості про те, що долю президентства Аграмунта визначить група Європейської народної партії (ЄНП) в ПАРЄ під час чергової зустрічі асамблеї, яка розпочнеться 26 червня.

Як відомо, Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.