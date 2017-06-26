Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Аграмунт не планує йти у відставку з поста глави ПАРЄ, - ЗМІ

Керівництво ПАРЄ досягло нової домовленості з Аграмунтом щодо умов його подальшої роботи на чолі асамблеї
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Педро Аграмунт попередив колег у вузькому колі, що не має наміру самостійно йти у відставку.
Аграмунт не планує йти у відставку з поста глави ПАРЄ, - ЗМІ Фото: Council of Europe

Таку заяву Аграмунт зробив у неділю на зустрічі керівництва Європейської народної партії, -  повідомляє Європейська правда з посиланням на свої джерела в Страсбурзі.

Раніше повідомлялося, що керівництво ПАРЄ досягло нової домовленості з Аграмунтом щодо умов його подальшої роботи на чолі асамблеї.

Сторони досягли політичної домовленості про те, що долю президентства Аграмунта визначить група Європейської народної партії (ЄНП) в ПАРЄ під час чергової зустрічі асамблеї, яка розпочнеться 26 червня.

Як відомо, Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.

Нагадаємо, що 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Згодом Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.

Очікувалося, що вже в п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт подасть у відставку.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 06 2017 11:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

Внутрішні чвари в УДАРі призвели до відставки Міністра АПК

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.