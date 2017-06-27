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Аграмунт втік в Іспанію, не чекаючи на початок імпічменту, - ЗМІ

Найближчим часом буде ухвалене рішення щодо того, як буде відбуватися звільнення Аграмунта
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт залишив Страсбург попри те, що за посадою мав зобов’язання лишатися до завершення сесії ПАРЄ.
Аграмунт втік в Іспанію, не чекаючи на початок імпічменту, - ЗМІ Фото:i.lb.ua

Про це заявила на сесії екс-президент асамблеї Анн Брассер, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, у вівторок ПАРЄ почала розгляд  змін до регламенту, які дозволять відправити президента ПАРЄ у відставку проти його волі. Педро Аграмунт відсутній у залі під час розгляду. Анн Брассер звернулася до нього.

"Ми знаємо, що Аграмунт поїхав звідси до Іспанії, але я вірю, що він нас ще чує", - заявила вона.

"Звертаюся до вас: йдіть зараз, йдіть, ви ще можете врятувати ситуацію", - додала Брассер.

Найближчим часом буде ухвалене рішення щодо того, як буде відбуватися звільнення та чи буде нове правило поширюватися на поточного президента.

Як відомо, Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.

Нагадаємо, що 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Згодом Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.

Очікувалося, що вже в п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт подасть у відставку.

 

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27 06 2017 13:16
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