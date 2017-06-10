Аграмунта в ПАРЄ замінить найстарший віце-президент асамблеї Гейл

Парламентська асамблея Ради Європи визначилася з тим, хто замінить Педро Аграмунта, який подав у відставку з посади президента ПАРЄ, на відкритті сесії в понеділок.

У понеділок на відкритті сесії у Страсбурзі мало розглядатися питання відставки президента ПАРЄ Педро Аграмунта. Однак у п’ятницю стало відомо, що Аграмунт подав у відставку.

"Після його відставки сер Роджер Гейл, найстарший віце-президент асамблеї, автоматично стає виконуючим обов'язки президента. Відповідно до правил ПАРЄ, він повинен виконувати ці обов’язки до виборів нового президента на наступному засіданні Асамблеї", - йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

Нагадаємо, 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.