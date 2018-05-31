Аграріям нараховано 260 млн грн дотацій за утримання корів
"Дотація нарахована 1198 суб’єктам господарювання на утримання 345 546 корів на суму 259 159,5 тис гривень", - написав на своїй сторінці у Facebook перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк.
У 2018 році підприємства можуть отримати дотацію на утримання корів у розмірі 1500 гривень за голову. Селяни отримали доції в розмірі 2500 гривень за теля на 6,74 млн гривень.
"Спеціальну бюджетну дотацію нараховано 3 573 фізичним особам із 24 областей України на суму 6,741 млн гривень. За цією програмою ми очікуємо пікових запитів у вересні-жовтні", - додав Максим Мартинюк.
Станом на 1 травня 2018 року за програмою часткової компенсації вартості сільгосптехніки аграрії придбали 953 од. техніки на загальну вартість (з ПДВ) 354,6 млн гривень. Отримали компенсацію 667 сільгосптоваровиробників на суму 70,7 млн гривень.
За розрахунками Мінагрополітики, обсяг коштів для виплати часткової компенсації за травень 2018 року становитиме близько 50 млн гривень.
У рамках програми держпідтримки тваринництва підписано меморандуми із 16 банками, через які надаються дотації із компенсації будівництва тваринницьких комплексів.
Перший заступник міністра прогнозує, що перші компенсації за будівництво тваринницьких комплексів будуть сплачені в червні.
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