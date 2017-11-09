Агрофірма на Вінниччині годувала терористів "ДНР", - ЗМІ

Протягом 2015-2017 років на митних постах Державної фіскальної служби оформлялися товари на експорт, але потім документи підмінювалися

Одне із підприємств на Вінниччині прокуратура Донецької області запідозрила у фінансуванні тероризму, зловживанні владою та привласненні майна

Про це інформує Vlasno.info із посиланням на ухвалу Жовтневого районного суду міста Маріуполь.

Мова йде про, нібито, реалізацію підприємством продовольчих товарів на тимчасово непідконтрольну територію України. Також із матеріалів досудового розслідування вбачається, що у незаконній схемі відшкодування податку на додану вартість задіяні та сприяють податкові та митні органи.

Протягом 2015-2017 років на митних постах Державної фіскальної служби оформлялися товари на експорт, але потім документи підмінювалися та, переконані у слідстві, завозилися на непідконтрольну територію України.

"Для надання легального вигляду операціям, проведеним через митний кордон України, учасниками злочинного угрупування через підконтрольні офшорні фірми підписувались контракти на реалізацію вказаної продукції до Грузії, – йдеться в ухвалі Жовтневого райсуду Маріуполя. – Насправді, продукція, перетнувши митний кордон України через територію Російської Федерації, потрапляла до міста Донецьк, де реалізувалась".

Потім, через фактично нікчемні зовнішньоекономічні операції, підприємства, зареєстровані на території України, звертаються до органів ДФС для здійснення операцій по відшкодуванню ПДВ, або користуються податковою пільгою для мінімізації сплати податкових платежів до державного бюджету України.

Як зазначає видання, підприємство агропромислового комплексу, про яке йде мова, зареєстроване у Томашполі.

Серед його засновників є кіпрська компанія. Види діяльності - найрізноманітніші: вирощування зернових, овочів, винограду, ягід, розведення великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней, птиці, виробництво м'ясної продукції, овочевих та фруктових соків, хліба, макаронів тощо.

Нагадаємо, протягом березня-2014 – грудня-2016 в Україні було виявлено фінансових операцій на 4,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму.