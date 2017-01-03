Ахметов опинився у четвертій сотні серед мільярдерів світу за версією Bloomberg
У списку, який складається з 500 осіб, Ахметов посідає 483 рядок з оцінкою у 3,66 мільярди доларів. При цьому, з рейтингу видно, що статки Ахметова знижуються.
На першому місці в рейтингу Білл Гейтс, який має 85,2 мільярди доларів.
На 55 місці бізнесмен Лакшмі Міттал, який в Україні володіє "Криворіжсталлю". Його статки оцінили у 16,3 мільярди доларів.
За цей рік виросли статки голови ради директорів Tesla Motors Ілона Маска. Наразі його статки оцінюють у 11,5 мільярдів. Він посідає 99 сходинку.
На 190 місці екс-прем'єр Італії, друг Путіна Сільвіо Берлусконі з 7,14 мільярдами.
У списку багато російських бізнесменів. На 52 місці російський бізнесмен Володимир Потанін з 16,5 мільярдами.
На 103 місці розмістився друг Путіна бізнесмен Геннадій Тимченко з 11,4 мільярдами доларів. З 2014 року він підпадає під санкції, згідно з рейтингом, його статки знижуються.
На 217 - Олег Деріпаска з 6,63 мільярдами доларів.
Нагадаємо, що в благодійній організації Oxfam підрахували, що вісім найбагатших людей світу мають стільки ж грошей, що і 3,6 мільярдів людей із найбіднішої половини світу.
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