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Ахметов опинився у четвертій сотні серед мільярдерів світу за версією Bloomberg

Статки Ахметова помітно знижуються
Український олігарх Ринат Ахметов – єдиний з українців, хто потрапив у рейтинг мільярдерів, складений виданням Bloomberg.
Ахметов опинився у четвертій сотні серед мільярдерів світу за версією Bloomberg Ринат Ахметов. Фото: news.mail.ru

У списку, який складається з 500 осіб, Ахметов посідає 483 рядок з оцінкою у 3,66 мільярди доларів. При цьому,  з рейтингу видно, що статки Ахметова знижуються.

На першому місці в рейтингу Білл Гейтс, який має 85,2 мільярди доларів.

На 55 місці бізнесмен Лакшмі Міттал, який в Україні володіє "Криворіжсталлю". Його статки оцінили у 16,3 мільярди доларів.

За цей рік виросли статки голови ради директорів Tesla Motors Ілона Маска. Наразі його статки оцінюють у 11,5 мільярдів. Він посідає 99 сходинку.

На 190 місці екс-прем'єр Італії, друг Путіна Сільвіо Берлусконі з 7,14 мільярдами.

У списку багато російських бізнесменів. На 52 місці російський бізнесмен Володимир Потанін з 16,5 мільярдами.

На 103 місці розмістився друг Путіна бізнесмен Геннадій Тимченко з 11,4 мільярдами доларів. З 2014 року він підпадає під санкції, згідно з рейтингом, його статки знижуються.

На 217 - Олег Деріпаска з 6,63 мільярдами доларів.

Нагадаємо, що в благодійній організації Oxfam підрахували, що вісім найбагатших людей світу мають стільки ж грошей, що і 3,6 мільярдів людей із найбіднішої половини світу.

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01 03 2017 09:17
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