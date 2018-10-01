Ахметов піднявся в рейтингу світових мільярдерів
Про це йдеться на Bloomberg Billionaires Index.
За даними Bloomberg, статки олігарха збільшились на з 4,38 млрд доларів до 4,98 млрд доларів.
Рінат Ахметов є найбагатшою людиною України і єдиним українцем у цьому рейтингу.
Нагадаємо, що Кіпрський суд наказав заморозити $820,5 млн активів українського бізнесмена Рината Ахметова на вимогу Raga Establishment екс-глави правління збанкрутілого Родовід-банку Дениса Горбуненка, який звинувачує SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Ахметова в недоплаті за покупку "Укртелекому".
У групі компаній СКМ заявили, що "категорично не погоджуються" з рішенням Кіпрського суду.
Компанія СКМ у понеділок подала апеляцію.
У Raga стверджують, що продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн доларів в 2013 році, він заплатив 100 млн доларів, і більше коштів компанія від нього не отримала.
Також наводять список активів Ахметова, які можуть бути заморожені в разі відповідного рішення національних судів.
У нього входять, зокрема, 100% акціонерного капіталу UATelecominvest (Кіпр), акції банку "ПУМБ", 100% акціонерного капіталу "СКМ-Інвест", "СКМ Спорт Лімітед" (Кіпр), 90,25% акціонерного капіталу "Стадіон "Шахтар", 100% акціонерного капіталу "СКМ Менеджмент" (Нідерланди), 100% акціонерного капіталу ESPV Limited (володіє корпоративними правами групи" Еста "(галузевий холдинг СКМ у сфері нерухомості), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кіпр) володіє більш 50% у ВАТ "Донецькгірмаш", 100% Vesco Limited (Кіпр) (володіє компанією "Веско" -великий в Україні підприємством по відкритому видобутку глин, про Лада високою пластичністю, білим кольором і міцністю після випалювання, використовуваних для виробництва керамічної плитки, порцеляни, фаянсу, скла, кришталю, електроізоляторів, санфаянса, цегли і черепиці), 100% Parallel Nafta (володіє корпоративними правами паливної групи "Паралель" (автозаправки) , 100% "СКМ Фінанс", 100% акцій холдингу ДТЕК та інші активи.
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