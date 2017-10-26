Ахметов, Пінчук і Жеваго очолили рейтинг мільярдерів України Президента Порошенка поставили на п'яте місце

Власник групи System Capital Management Рінат Ахметов є найбагатшим бізнесменом України зі статком $6,8 млрд, згідно з рейтингом, який складають журнал "Новое время" й інвесткомпанія Dragon Capital. Його капітал за останній рік збільшився на 68%.

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Другий рядок рейтингу зайняв власник "Інтерпайпу" Віктор Пінчук ($1,4 млрд, + 13%). Замикає трійку найбагатших власник Ferrexpo Костянтин Жеваго ($1,4 млрд, + 209%). Далі розташувалися власник "Смарт-Холдингу" Вадим Новинський ($1,2 млрд, + 113%), власник кондитерської корпорації Roshen Петро Порошенко ($1,0 млн, + 7%), колишній власник ПриватБанку Ігор Коломойський ($1 млрд, -11 %), його бізнес-партнер Геннадій Боголюбов ($763 млн, -9%), власник DF Group Дмитро Фірташ ($746 млн, + 14%), власник Миронівського хлібопродукту Юрій Косюк ($693 млн, + 10%), власники магазинів "Епіцентр-К" Олександр і Галина Гереги ($688 млн, + 5%). Костянтин Григоришин випав із першої десятки. Ці дані сильно відрізняються від рейтингу Forbes. Американці рахують тільки мільярдерів, зараз у їхній список входять Ахметов ($4,5 млрд), Жеваго ($1,6 млрд), Боголюбов ($1,4 млрд), Косюк ($1,3 млрд), Пінчук ($1,1 млрд) і Коломойський ($1,1 млрд). Bloomberg, який оцінює тільки 500 найбагатших людей Землі, нарахував у Ахметова $4,65 млрд.

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