Ахметов та Фірташ в суді вирішуватимуть, хто з них поверне "Укртелеком" державі

Адвокати Ахметова спробують переконати суд у тому, що насправді за приватизацією "Укртелекому" стояв саме Фірташ

30 березня суд на Кіпрі розгляне апеляцію холдингу СКМ, що належить Рінату Ахметову, на рішення про замороження активів, на якому адвокати олігарха намагатимуться довести, що справжнім покупцем "Укртелеком" була фірма Дмитра Фірташа.

Компанія Ахметова подала в кіпрський суд апеляцію на рішення про всесвітнє замороження активів олігарха, пов’язане з неповною оплатою купівлі компанії "Укртелеком", - йдеться в розслідуванні Deutsche Welle.

За інформацією видання, адвокати Ахметова спробують переконати суд у тому, що насправді за приватизацією "Укртелекому" стояв саме Фірташ.

"Якщо адвокатам Ахметова вдасться довести, що під час перепродажу "Укртелекому" за підставними особами і фірмами був саме Фірташ, то суд може визнати продаж 2013 року недійсним і власником "Укртелеком" раптом стане газовий олігарх або його партнери", — йдеться у розслідуванні.

За інформацією видання, адвокати СКМ намагаються довести, що при перепродажі "Укртелекому" олігарха обдурили, приховавши справжніх вигодонабувачів угоди. Більше того, СКМ намагається повернути "Укртелеком" екс-керівнику "Родовід-Банку" Денису Горбуненку, який став номінальним власником компанії за лічені тижні до її продажу.

Головним аргументом стане те, що Горбуненко порушив зобов’язання перед державою інвестувати в компанію 450 мільйонів доларів протягом 5 років.

"Цікаво, що у суді першої інстанції ці аргументи не мали успіху: адвокатам Горбуненка вдалося переконати суддів у Лондоні в тому, що інвестиційні зобов'язання перед державою були декларативними заявами про наміри і не мали юридичної сили", — зазначає видання.

Складності справі додає те, що угоди про приватизацію та подальший перепродаж "Укртелекому" відбувались за посередництва численних офшорних компаній, які неодноразово самі змінювали своїх власників та назви.

Нагадаємо, що 27 грудня Окружний суд Нікосії ухвалив заморозити активи бізнесмена Ріната Ахметова на суму $820 млн у справі Укртелекому в рамках позову компанії Raga Establishment.