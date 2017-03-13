Ахметов втратив контроль над своїми готелями в ОРДЛО
Про це повідомляє прес-служба компанії ЕСТА Холдинг, що входить в холдинг СКМ Ріната Ахметова.
Як зазначається, будівлі готелів і все обладнання також були захоплені озброєними представниками самопроголошених республік.
"Протягом 3-х років військового конфлікту в окремих районах Донецької та Луганської областей України готелі Групи, розташовані в Донецьку, продовжували працювати виключно в українському правовому полі, забезпечуючи стабільною роботою і зарплатою більше 200 чоловік", - заявив генеральний директор компанії ЕСТА Холдинг Максим Громадцов.
За його словами, останніми роками готелі були місцем проживання і штабом міжнародних гуманітарних організацій, таких як ОБСЄ, ООН, ЮНІСЕФ та багатьох інших.
"З сьогоднішнього дня ми більше їх не контролюємо. Ми будемо боротися за повернення контролю над ними всіма доступними нам правовими методами", - додав він.
За фактом втрати контролю над підприємствами, компанія звернулася в правоохоронні органи України, ДФС та державні фонди. Крім того, представники міжнародних організацій повідомлені про те, що готелі більш не працюють в рамках українського правового поля.
"Компанія максимально активно вивчає можливість надання роботи на контрольованій території України всім співробітникам, які відмовляться від роботи", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що після розпочатої наприкінці січня українськими активістами транспортної блокади ОРДЛО наприкінці лютого "ДНР" і "ЛНР" зажадали перереєстрації українських підприємств і сплати ними податків. Згодом "ЛНР" заявила про "тимчасову адміністрацію" на трьох підприємствах ("Краснодонвугілля", "ДТЕК Ровенькиантрацит" і ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит"), тоді як "ДНР" стверджує, що ввела її на 43 підприємствах.
Також підтверджується захоплення "Укртелекому", lifeсell, "Донбас-Арени" і ПрАТ "Футбольний клуб "Шахтар" СТБ "Кірша".
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