Ахметов втратив найдорожчі апартаменти у Лондоні, - ЗМІ

Після рішення про замороження активів українського бізнесмена Ріната Ахметова виявилося, що апартаменти на One Hyde Park в Лондоні, куплені їм за рекордні 136 млн фунтів стерлінгів, формально вже йому не належать.

Про це повідомляють інформовані джерела Deutsche Welle.

При цьому, в СКМ виданню не прокоментували цю інформацію.

Нагадаємо, що 27 грудня Окружний суд Нікосії ухвалив заморозити активи бізнесмена Ріната Ахметова на суму $820 млн у справі Укртелекому в рамках позову компанії Raga Establishment.

Raga подала в суд на Ахметова та інших з вимогою повної оплати за продану телекомунікаційну групу Укртелеком. Raga в 2013 році продала Укртелеком Ахметову за $860 млн, але бізнесмен нібито вніс тільки $100 млн авансу і припинив платежі.

30 березня суд на Кіпрі розгляне апеляцію холдингу СКМ Ахметова на рішення про замороження активів.

Опоненти в судах звинувачують олігарха в тому, що з самого початку судових суперечок по Укртелекому з 2016 року холдинг СКМ переоформляв активи так, щоб вивести їх з-під під загрози конфіскації за борги.

У той же час, менеджери Ахметова заявляють про "звичайну реструктуризацію" всередині холдингу.

Остаточно питання боргів Ахметова вирішиться 23 квітня, коли Міжнародний арбітражний суд в Лондоні розгляне його апеляцію у справі про борги за Укртелеком.

Джерело DW в холдингу СКМ повідомив, що в даний час захист Ахметова проводить власне розслідування угод, які передували купівлю ним Укртелекому, щоб представити їх суду в Лондоні.

Одна з версій, яку раніше озвучували українські ЗМІ: телекомунікаційним гігантом через офшори володіла ціла група осіб з найближчого з оточення українського екс-президента Віктора Януковича.

Показання, дані сторонами на суді в Лондоні, вказують на участь Януковича і його оточення в таємних домовленостях щодо Укртелекому. Деякі факти, пов'язані з перепродажем Укртелекому, можуть тільки посилити підозри у фінансових інтересах оточення екс-президента в цих угодах.