Ахметова допитали у справі про "записи Онищенка"
"Сьогодні був (на допиті) Ахметов", - повідомило джерело в НАБУ, інформує LB.ua.
За його словами, Ахметова допитали як свідка у справі про так звані записи Онищенка.
Прес-служба НАБУ підтвердила інформацію про допит.
Нагадаємо, видання "Країна" оприлюднило наданий Онищенком запис розмови з Миколою Мартиненком, нібито записаний нардепом-утікачем "на кулькову ручку".
Як випливає з аудіорозмови, Мартиненко запропонував Онищенку умовну угоду, яка передбачає кілька етапів. На першому суд винесе рішення про повернення Онищенкові депутатської недоторканності. На другому етапі пов'язаних з Онищенком менеджерів звільнять з-під варти і знімуть звинувачення з матері нардепа. Натомість Онищенко повинен сплатити штраф у державний бюджету в розмірі 400-500 млн грн. При цьому частину грошей допоможе сплатити Рінат Ахметов, за що Онищенко перепише на нього частину свого бізнесу.
Зазначимо, в грудні 2016 року Онищенко передав аудіозапис розмови з нардепом Олесем Довгим. Протягом розмови співрозмовники обговорюють якісь схеми, що дозволяють, як можна зрозуміти, вирішити проблеми в стосунках Онищенка й української влади. Довгий підтвердив факт зустрічей з Онищенком у Генуї та в Лондоні і заявив, що на цих зустрічах рекомендував йому і його родині співпрацювати зі слідством, компенсувавши завдані бюджету країни збитки.
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