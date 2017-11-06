Airbus перенесе виробництво з Британії, якщо при Brexit не буде виконано низку вимог

Концерн Airbus погрожує перенести з Великої Британії виробництво нових моделей літаків за кордон, якщо при Brexit не буде виконано низку вимог компанії.

Серед вимог, зокрема, - вільне пересування людей та торгові тарифи, повідомляє Reuters.

"Фабріс Бреж'є, головний операційний директор Airbus, зазначив, що угода повинна дозволити співробітникам компанії з усього світу легко відвідувати Велику Британію, а також забезпечити звільнення від торгових тарифів і збереження певних стандартів регулювання", - йдеться у повідомленні.

В іншому випадку, за його словами, Британія ризикує у майбутньому втратити виробництво Airbus.

"Для нових виробництв дуже легко мати новий завод десь у світі. Ми матимемо багато пропозицій, щоб це зробити", - сказав Бреж'є.

Він також додав, що Airbus хоче залишити виробництво у Британії тільки в разі, якщо умови для роботи в інтегрованих організаціях будуть виконані.

Як зазначається, на двох заводах Airbus у Британії наразі працює більше 10 000 осіб.

Як відомо, 16 березня королева Великобританії підписала закон, який дозволяє почати процедуру виходу країни зі складу Євросоюзу.

Нагадаємо, що палата общин британського парламенту ухвалила покроковий план уряду щодо виходу країни зі складу Європейського Союзу.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей схвалила складання таємного плану для так званого "сірого" Brexit, який допоможе Сполученому Королівству уникнути радикального сценарію виходу з Європейського Союзу.

На історичному референдумі у Великобританії щодо членства країни в ЄС 23 червня за вихід Британії з ЄС проголосували 51,9% виборців, тоді як за те, щоб залишитися у складі ЄС, проголосували 48,1%.