Airbus почав випробування лайнера з ультравеликою дальністю польоту

Вже кілька авіакомпаній світу планують розширити свою мережу далеких безпосадкових перельотів

Європейський концерн Airbus приступив до льотних випробувань нової версії пасажирського літака A350 з ультравеликою дальністю польоту.

Як пише N+1 з посиланням на Aviation Week, перший політ літака, що одержав позначення A350-900ULR, відбувся 23 квітня у французькій Тулузі.

"Перші льотні випробування машини визнані успішними... Завершити льотні випробування A350-900ULR і почати постачання перших серійних літаків замовникам планується у другій половині 2018 року", - йдеться у публікації.

Наразі вже кілька авіакомпаній світу планують розширити свою мережу далеких безпосадкових перельотів, які дозволять прискорити міжконтинентальні пасажирські перевезення.

Зокрема, сінгапурська авіакомпанія Singapore Airlines має намір збільшити кількість рейсів, виконуваних за маршрутом Сінгапур - Нью-Йорк (понад 15 тисяч кілометрів). Компанія замовила сім нових A350-900ULR.

При розробці нової версії пасажирського літака концерн Airbus A350 переробив деякі аеродинамічні елементи планера. Зокрема, літак отримав подовжені на 0,5 метра вінглети. Крім того, довжина закрилків була збільшена на 0,3 метра. Розробники також трохи змінили стріловидность крила.

A350-900ULR отримав центральний паливний бак збільшеного об'єму. Максимальна злітна маса літака в порівнянні з базовою версією збільшилася на п'ять тонн до 280 тонн. У цілому завдяки доопрацюванням дальність польоту нової версії літака збільшилася з 15 до 17,9 тисячі кілометрів.

У серпні минулого року австралійська авіакомпанія Qantas оголосила про намір запустити до 2022 року найдовший у світі маршрут, по якому будуть виконуватися безпосадочні пасажирські авіаперевезення. Мова йде про переліт Сідней - Лондон, відстань між якими становить трохи більше 16 тисяч кілометрів. Переліт по новому маршруту буде займати близько 20 годин.

За оцінкою Qantas, завдяки новим маршрутом на переліт з Сіднея до Лондона буде йти на три години менше, ніж на подорож по одному із уже діючих швидких маршрутів з пересадками. На новому маршруті планується експлуатувати лайнери Boeing 777X і Airbus A350.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp заявила про підписання контракту з Boeing на поставку п'яти літаків Boeing 737 Max загальною вартістю 624 млн доларів.