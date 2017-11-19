Airbus вперше показали готовий прототип безпілотного літаючого таксі, – ФОТО
Аеротаксі перевезли з Каліфорнії, де відбувалася збірка, на випробувальний полігон у штаті Орегон. Планується, що вже до кінця року воно розпочне перші тестові польоти.
Фото: vahana.aero
Vahana – це восьмигвинтовий конвертоплан з двома поворотними крилами. Він може здійснювати вертикальні зліт і посадку, тому його можна буде використовувати на обмежених міських просторах.
На кожній консолі крила розміщені по два електромотори.
Безпілотне аеротаксі зможе перевозити одного пасажира або вантаж.
Фото: vahana.aero
Фото: vahana.aero
Фото: vahana.aero
Фото: vahana.aero
Нагадаємо, в листопаді 2016-го аерокосмічна компанія Airbus представила перші зображення літаючих таксі в рамках проекту Vahana.
Компанія Uber уклала контракт з NASA, за яким космічне агентство займеться розробкою програмного забезпечення для управління літаючими таксі.
У столиці Франції Парижі до кінця наступного року з'явиться електричне та автономне таксі, розраховане на шістьох осіб.
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