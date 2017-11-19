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Airbus вперше показали готовий прототип безпілотного літаючого таксі, – ФОТО

До кінця року аеротаксі розпочне польоти
Дочірня компанія Airbus – A3 – вперше показала готовий прототип літаючого таксі Vahana.
Airbus вперше показали готовий прототип безпілотного літаючого таксі, – ФОТО Фото: vahana.aero

Аеротаксі перевезли з Каліфорнії, де відбувалася збірка, на випробувальний полігон у штаті Орегон. Планується, що вже до кінця року воно розпочне перші тестові польоти.


Фото: vahana.aero

Vahana – це восьмигвинтовий конвертоплан з двома поворотними крилами. Він може здійснювати вертикальні зліт і посадку, тому його можна буде використовувати на обмежених міських просторах.

На кожній консолі крила розміщені по два електромотори.

Безпілотне аеротаксі зможе перевозити одного пасажира або вантаж.


Фото: vahana.aero


Фото: vahana.aero


Фото: vahana.aero


Фото: vahana.aero

Нагадаємо, в листопаді 2016-го аерокосмічна компанія Airbus представила перші зображення літаючих таксі в рамках проекту Vahana.

Компанія Uber уклала контракт з NASA, за яким космічне агентство займеться розробкою програмного забезпечення для управління літаючими таксі.

У столиці Франції Парижі до кінця наступного року з'явиться електричне та автономне таксі, розраховане на шістьох осіб.

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19 11 2017 19:00
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