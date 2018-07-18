Академії Ківалова в Одесі передадуть 3,5 гектара землі
Про це "Українській правді" повідомила місцевий депутат від "Самопомочі" Ольга Квасніцька.
Йдеться про дві земельні ділянки площею 1,6 та 1,9 гектара – територію колишньої Міжрейсової бази моряків, яку останні роки академія орендує та використовує для гуртожитків.
"Землевпорядну документацію виконають, узгодять і підпишуть договір, але поки тільки дозвіл на розробку", – додала Квасніцька.
Вона пояснила, що постійне користування відрізняється тим, що сплачується лише податок без орендної плати.
"Будівлі будуть державної власності, на балансі академії", – зазначила депутат.
Землю, за словами Квасніцької, безстроково передають в користування навчальному закладу, але власність на неї громада не втрачає.
Сергій Ківалов був ректором Національного університету "Одеська юридична академія" з моменту його заснування в кінці 90-х. Вперше обрався до Верховної Ради у 1998 році.
Очолював Центральну виборчу комісію та Вищу раду правосуддя. З 2006 року – депутат від "Партії регіонів", у 2014 році обрався самовисуванцем, входить до фракції "Опозиційного блоку".
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