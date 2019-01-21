Академія наук Росії призупинила присвоєння звання почесного професора патріарху Кирилу

Академія наук Росії призупинила присвоєння звання почесного професора голові Російської православної церкви патріарху Кирилу. У заслугах патріарха не сумніваються, проте вирішили переглянути саме звання - деякі члени академії вважають його недоцільним.

"Ми завтра знімаємо питання про голосування та вручення диплома патріарху і Матвієнко (ще одна претендентка на звання - ред.) знімаємо, тому що ми повинні зняти й обговорити це між собою", - сказав віце-президент Російської академії наук Юрій Балега, повідомляє "Громадське" з посиланням на "РБК".

Він зазначив, що в заслугах патріарха Кирила ніхто не сумнівається - "Він підтримує науку не лише в гуманітарній сфері, але й в технічній. І релігія є певною мірою частиною загальнолюдської культури".

Водночас неформальне об'єднання дійсних членів Російської академії наук "1 июля" заявило про спроби тиску на членів президіуму академії через присвоєння звань патріараху Кирилу та голові Ради Федерації Валентині Матвієнко.

Об'єднання вказало, що в статуті Російської академії наук від 2014 року немає згадування про звання "почесного професора РАН".

Нагадаємо, понад 100 парафій УПЦ Московського патріархату після Об'єднавчого собору перейшли в Православну церкву України. Найбільш активним регіоном, де парафії УПЦ МП переходять в ПЦУ, є Вінницька область.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко присвоїв патріарху Філарету звання "Герой України".

Президент Петро Порошенко заявив, що нагородив найвищим званням "Героя України" почесного патріарха Філарета, бо саме він заклав фундамент для створення в країні автокефальної церкви.