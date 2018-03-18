Акробат Cirque du Soleil розбився під час виступу

Янн Арно став третім загиблим артистом за 34-річну історію цирку

Акробат цирку Cirque du Soleil Янн Арно розбився на смерть під час виступу в Тампі, штат Флорида.

Про це повідомили у прес-службі цирку.

38-річний артист отримав важкі травми від падіння на сцену і помер у лікарні.

У Cirque du Soleil розповіли, що Янн Арно був одним з найдосвідченіших артистів цирку, де він виступав упродовж 15 років.

За словами керівника Cirque du Soleil Даніеля Ламара, Янн Арно став третім загиблим артистом за 34-річну історію цирку, пише Reuters.



Фото: twitter.com/Cirque