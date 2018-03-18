CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАкробат цирку Cirque du Soleil Янн Арно розбився на смерть під час виступу в Тампі, штат Флорида.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Акробат Cirque du Soleil розбився під час виступу
Янн Арно став третім загиблим артистом за 34-річну історію цирку
Фото: reuters.com
Про це повідомили у прес-службі цирку.
38-річний артист отримав важкі травми від падіння на сцену і помер у лікарні.
У Cirque du Soleil розповіли, що Янн Арно був одним з найдосвідченіших артистів цирку, де він виступав упродовж 15 років.
За словами керівника Cirque du Soleil Даніеля Ламара, Янн Арно став третім загиблим артистом за 34-річну історію цирку, пише Reuters.
Фото: twitter.com/Cirque
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
18 03 2018 22:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- "Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життяУспішність військового, який повернувся з війни, часом перевіряється не створенням ним нового бізнесу, а вмінням заново інтегруватись у цивільне життя і успішно продовжити те, у що вкладав всього себе до війни
- Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?