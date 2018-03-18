Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Акробат Cirque du Soleil розбився під час виступу

Янн Арно став третім загиблим артистом за 34-річну історію цирку
Акробат цирку Cirque du Soleil Янн Арно розбився на смерть під час виступу в Тампі, штат Флорида.
Акробат Cirque du Soleil розбився під час виступу Фото: reuters.com

Про це повідомили у прес-службі цирку.

38-річний артист отримав важкі травми від падіння на сцену і помер у лікарні.

У Cirque du Soleil розповіли, що Янн Арно був одним з найдосвідченіших артистів цирку, де він виступав упродовж 15 років.

За словами керівника Cirque du Soleil Даніеля Ламара, Янн Арно став третім загиблим артистом за 34-річну історію цирку, пише Reuters.


Фото: twitter.com/Cirque

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 03 2018 22:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

"Ловець емоцій": історія ветерана АТО, який зробив фотографію справою життя

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.