Аксьонов подякував меру російського Пскова за десантників і 2014-й
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам Цецерський, розмістивши спільне фото з Аксьоновим.
Публікації у відкритому доступі на сторінці Цецерського немає, проте російське видання "Москвоский комсомолец в Пскове" розмістило фотографію та його пост у своїй стрічці на Facebook.
"Глава Пскова Іван Цецерський ось так просто і несподівано поділився деталями спецоперації в Криму", - підписали в МК публікацію Цецерського.
Згодом МК повідомило, що після публікації його поста Цецерський відкоригував своє повідомлення, видаливши з нього згадку про спецоперацію в Криму.
"І навіть зайшов у соцмережі, щоб прокоментувати наше повідомлення: "Що за дурниця?!" - написав глава Пскова", - пише МК, розмістивши оновлений пост Цецерського.
За даними ЗМІ, 8 грудня Аксьонов перебував у Москві, де брав участь у з'їзді партії "Єдина Росія".
Нагадаємо, що 18 березня 2014 р. президент РФ Володимир Путін підписав "договір" з самопроголошеними представниками "влади" Криму про включення Криму і Севастополя до складу РФ.
Базою для "договору" назвали результати незаконного "загальнокримського референдуму", який відбувся 16 березня.
Президент РФ Володимир Путін запевняв, що рішення про "возз'єднання з РФ" жителі Криму ухвалювали самостійно, категорично заперечуючи при цьому військову присутність РФ на території півострова. Однак пізніше Путін публічно визнав, що "зелені чоловічки" у Криму - російські військові.
Президент України Петро Порошенко під час допиту у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича заявив, що під час візиту до Криму 27 лютого 2014 року особисто бачив регулярні російські війська в Криму.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата