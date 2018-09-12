Аксьонов подякував меру російського Пскова за десантників і 2014-й

Через деякий час повідомлення у соцмережах було відкореговане

Ставленик Кремля в анексованому Криму, "глава Радміну Крима" Сергій Аксьонов провів зустріч з мером російського міста Псков Іваном Цецерським і "подякував псковським десантникам і спецназівцям за дії навесні 2014 року".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам Цецерський, розмістивши спільне фото з Аксьоновим.

Публікації у відкритому доступі на сторінці Цецерського немає, проте російське видання "Москвоский комсомолец в Пскове" розмістило фотографію та його пост у своїй стрічці на Facebook.

"Глава Пскова Іван Цецерський ось так просто і несподівано поділився деталями спецоперації в Криму", - підписали в МК публікацію Цецерського.

Згодом МК повідомило, що після публікації його поста Цецерський відкоригував своє повідомлення, видаливши з нього згадку про спецоперацію в Криму.

"І навіть зайшов у соцмережі, щоб прокоментувати наше повідомлення: "Що за дурниця?!" - написав глава Пскова", - пише МК, розмістивши оновлений пост Цецерського.

За даними ЗМІ, 8 грудня Аксьонов перебував у Москві, де брав участь у з'їзді партії "Єдина Росія".

Нагадаємо, що 18 березня 2014 р. президент РФ Володимир Путін підписав "договір" з самопроголошеними представниками "влади" Криму про включення Криму і Севастополя до складу РФ.

Базою для "договору" назвали результати незаконного "загальнокримського референдуму", який відбувся 16 березня.

Президент РФ Володимир Путін запевняв, що рішення про "возз'єднання з РФ" жителі Криму ухвалювали самостійно, категорично заперечуючи при цьому військову присутність РФ на території півострова. Однак пізніше Путін публічно визнав, що "зелені чоловічки" у Криму - російські військові.

Президент України Петро Порошенко під час допиту у справі про держзраду екс-президента Віктора Януковича заявив, що під час візиту до Криму 27 лютого 2014 року особисто бачив регулярні російські війська в Криму.