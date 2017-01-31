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Аксьонов виступив свідком на суді у справі Чийгоза

Аксьонов заявив, що бачив виступ Чийгоза перед мітингувальниками 26 лютого 2014 року, однак про сенс розмови він розповісти не зміг, оскільки Чийгоз говорив кримськотатарською мовою
У вівторок, 31 січня, в Криму пройшло засідання суду у справі заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза, на якому сторона звинувачення без попередження представила в якості свідка самопроголошеного главу окупаційної влади Сергія Аксьонова.
Аксьонов виступив свідком на суді у справі Чийгоза Сергій Аксьонов. print screen

"Несподівано з ранку до суду з'явився свідок звинувачення Сергій Аксьонов, який і був допитаний у першій половині судового засідання... При цьому на конкретні питання - що йому відомо про дії Чийгоза, про застосування ним насильства, про дії Чийгоза і спробі частини мітингувальників увірватися в будівлю, про дії Чийгоза і розпиленні газу, нічого конкретного Аксьонов пояснити не зміг", - повідомив за підсумками суду адвокат Чийгоза Микола Полозов, пише "Новое время".

Зі слів адвоката, Аксьонов заявив, що бачив виступ Чийгоза перед мітингувальниками 26 лютого 2014 року, однак про сенс розмови він розповісти не зміг, оскільки Чийгоз говорив кримськотатарською мовою.

Захист Чийгоза клопотав про демонстрації відео, на якому зафіксовано, як Аксьонов сам брав участь в діях, які, за словами Полозова, можна назвати провокацією. Суддя відхилив це клопотання.

Нагадаємо, що  Чийгоз був затриманий 29 січня в Сімферополі. У той же день Київський районний суд Сімферополя обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 лютого. Чийгоза підозрюють в організації і участі в масових заворушеннях під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014, в ході яких загинули дві людини.

Суд в анексованому Росією Криму задовольнив клопотання прокуратури та продовжив термін арешту для заступника голови Меджлісу Ахтема Чийгоза до 8 квітня 2017 року.

Минулого місяця "Верховний суд" Криму залишив без задоволення скаргу адвоката Миколи Полозова на рішення суду про продовження арешту заступнику голови Меджлісу Ахтему Чийгозу до 8 квітня наступного року.

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31 01 2017 18:20
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