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Актор і футболіст О. Джей Сімпсон достроково вийшов на свободу

Сімпсон заявив, що в тюрмі зрозумів, що він "хороша людина"
Комісія з умовно-дострокового звільнення (УДЗ) Департаменту виправних установ штату Невада схвалила УДО актору та футболісту О. Джей Сімпсону.
Актор і футболіст О. Джей Сімпсон достроково вийшов на свободу О. Джей Сімпсон Фото: CNN

Сімпсон провів у в'язниці дев'ять років і вийде на свободу до 1 жовтня 2017 року, передає CNN.

"За дев'ять років, проведених у в'язниці, я зрозумів, що я хороша людина та зробив би все, щоб цей злочин ніколи не стався", заявив Сімпсон.

Футболіст і актор О. Джей Сімпсон був засуджений до 33 років тюремного ув'язнення після того, як у 2007 році увірвався в номер готелю колекціонера спортивних трофеїв і, погрожуючи зброєю, відібрав кубки, які належали йому.

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21 07 2017 07:31
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