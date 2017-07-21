CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКомісія з умовно-дострокового звільнення (УДЗ) Департаменту виправних установ штату Невада схвалила УДО актору та футболісту О. Джей Сімпсону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Актор і футболіст О. Джей Сімпсон достроково вийшов на свободу
Сімпсон заявив, що в тюрмі зрозумів, що він "хороша людина"
О. Джей Сімпсон Фото: CNN
Сімпсон провів у в'язниці дев'ять років і вийде на свободу до 1 жовтня 2017 року, передає CNN.
"За дев'ять років, проведених у в'язниці, я зрозумів, що я хороша людина та зробив би все, щоб цей злочин ніколи не стався", заявив Сімпсон.
Футболіст і актор О. Джей Сімпсон був засуджений до 33 років тюремного ув'язнення після того, як у 2007 році увірвався в номер готелю колекціонера спортивних трофеїв і, погрожуючи зброєю, відібрав кубки, які належали йому.
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