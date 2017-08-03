CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБританський актор Джим Таваре, відомий за роллю власника готелю "Дірявий казан" у фільмі "Гаррі Поттер і в’язень Азкабану", опинився у реанімації після серйозної автомобільної аварії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Актор із "Гаррі Поттера" потрапив в реанімацію
На нього очікує операція
Фото: "Гаррі Поттер і в’язень Азкабану"
Про це повідомила його дружина Лаура в Facebook.
Таваре потрапив у ДТП з лобовим зіткненням, в результаті чого у нього зламані 15 ребер, шия, груди, права нога і пробито легеню.
Акторові двічі робили переливання крові, його очікує операція.
Фото: twitter.com/m0dernworld
Нагадаємо, 14 січня в Лондоні у віці 69 років помер британський актор Алан Рікман, однією з найбільш відомих ролей якого був професор Северус Снейп в серії фільмів про Гаррі Поттера.
У липні 2014 року Британський актор Дейв Леджено, який зіграв у кількох фільмах про Гаррі Поттера, був знайдений мертвим в каліфорнійському національному парку під назвою Долина Смерті.
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08 03 2017 22:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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