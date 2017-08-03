Актор із "Гаррі Поттера" потрапив в реанімацію

Британський актор Джим Таваре, відомий за роллю власника готелю "Дірявий казан" у фільмі "Гаррі Поттер і в’язень Азкабану", опинився у реанімації після серйозної автомобільної аварії.

Про це повідомила його дружина Лаура в Facebook.

Таваре потрапив у ДТП з лобовим зіткненням, в результаті чого у нього зламані 15 ребер, шия, груди, права нога і пробито легеню.

Акторові двічі робили переливання крові, його очікує операція.



Фото: twitter.com/m0dernworld

Нагадаємо, 14 січня в Лондоні у віці 69 років помер британський актор Алан Рікман, однією з найбільш відомих ролей якого був професор Северус Снейп в серії фільмів про Гаррі Поттера.

У липні 2014 року Британський актор Дейв Леджено, який зіграв у кількох фільмах про Гаррі Поттера, був знайдений мертвим в каліфорнійському національному парку під назвою Долина Смерті.