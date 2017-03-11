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Актор Кевін Спейсі вирішив лікуватися після звинувачень у сексуальних домаганнях

Агент Спейсі, якого звинуватили в сексуальних домаганнях кілька людей, не розповів яке саме акторові належить лікування
Американський актор Кевін Спейсі, якого звинуватили в сексуальних домаганнях, вирішив пройти лікування.
Актор Кевін Спейсі вирішив лікуватися після звинувачень у сексуальних домаганнях Скріншот з серіалу "Картковий будинок"

Той не уточнив, в який саме лікарської допомоги потребує Спейсі. Про домагання з його боку вже заявили американський актор Ентоні Рэпп, мексиканський актор Роберто Кавазос, британський бармен Деніел Бив і американський режисер Тоні Монтана, - повідомляє BBC з посиланням на представника артиста.

Нагадаємо, після багатьох років чуток, Кевін Спейсі визнав, що мав стосунки і з жінками, і з чоловіками, але зрештою обрав для себе шлях гея. Він також вибачився перед своїм колегою, актором Ентоні Реппом через інцидент, який за словами Реппа, стався 1986 року. Тоді Реппу було 14 років і він лише починав свою кар'єру. 

Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, Спейсі запросив його на вечірку, де намагався звабити, і виглядав при цьому п'яним.

Згодом представники Netflix заявили про закриття серіалу на тлі зізнання Спейсі, який зіграв в "Картковому будиночку" головну роль, в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Причиною камінг-ауту стали заяви актора серіалу "Стартрек" Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років.

 

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03 11 2017 09:20
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