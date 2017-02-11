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Актора Дастіна Гоффмана звинуватили в сексуальних домаганнях

Актор вибачився і сказав, що шкодує, "якщо поставив жінку у незручне становище"
Письменниця Анна Грем Гантер звинуватила актора і режисера Дастіна Гоффмана у сексуальних домаганнях.
Актора Дастіна Гоффмана звинуватили в сексуальних домаганнях Дастін Гоффман. Фото: picsnews.meta.ua

За її словами, у 1985 році, коли Анні було 17, під час зйомок одного із фільмів Гоффмана він мацав її і говорив про секс із нею.

"Він відверто фліртував, схопив мене за сідниці, говорив про секс зі мною", - розповіла вона виданню The Hollywood Reporter.

Актор вибачився і сказав, що шкодує, "якщо поставив жінку у незручне становище", інформує "ВВС Україна".

"Я вкрай поважаю жінок і це жахливо, якщо будь-які мої дії могли поставити її у незручне становище. Я вибачаюсь. Це не відображає, якою людиною я є", - прокоментував він виданню оприлюднену заяву.

Нагадаємо, режисер Тоні Монтана, актор Роберто Ковазос і двоє жителів Великобританії, які побажали зберегти свої імена в таємниці, заявили про сексуальні домагання з боку американського актора Кевіна Спейсі.

Після багатьох років чуток, Кевін Спейсі визнав, що мав стосунки і з жінками, і з чоловіками, але зрештою обрав для себе шлях гея. Він також вибачився перед своїм колегою, актором Ентоні Реппом через інцидент, який за словами Реппа, стався 1986 року. Тоді Реппу було 14 років і він лише починав свою кар'єру. 

Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, Спейсі запросив його на вечірку, де намагався звабити, і виглядав при цьому п'яним.

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02 11 2017 13:30
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