Актора Кевіна Спейсі прибрали зі списку кандидатів на премію "Міжнародна Еммі"

Таке рішення було прийнято в зв'язку з "недавніми подіями"

Кевін Спейсі не отримає почесну нагороду телевізійної премії "Міжнародна Еммі".

Про це йдеться в Twitter-акаунті телепремії.

Як говориться в заяві, таке рішення було прийнято в зв'язку з "недавніми подіями". Про що саме йдеться, не уточнюється.

Церемонія вручення "Міжнародної Еммі", якої удостоюються телепрограми, вироблені за межами США, повинна відбутися 20 листопада в Нью-Йорку. Очікувалося, що Спейсі отримає на церемонії почесну нагороду International Emmys Founders Award.

Нагадаємо, після багатьох років чуток, американський оскароносний актор Кевін Спейсі визнав, що мав стосунки і з жінками, і з чоловіками, але зрештою обрав для себе шлях гея. Він також вибачився перед своїм колегою, актором Ентоні Реппом через інцидент, який за словами Реппа, стався 1986 року. Тоді Реппу було 14 років і він лише починав свою кар'єру.

Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, Спейсі запросив його на вечірку, де намагався звабити, і виглядав при цьому п'яним.