Актора Кевіна Спейсі звинуватили в домаганнях ще чотири людини

Один великобританець розповів що, коли йому було 19 років, Кевін Спейсі приставав до нього, в тому числі, демонструючи оголені статеві органи

Режисер Тоні Монтана, актор Роберто Ковазос і двоє жителів Великобританії, які побажали зберегти свої імена в таємниці, заявили про сексуальні домагання з боку Кевіна Спейсі.

Ковазос написав в своєму Facebook, що піддавався переслідуванням з боку Спейсі, коли грав в лондонському театрі "Олд Вік". Спейсі був художнім керівником цього театру з 2004 по 2015 роки. Ковазос підкреслив, що неналежну поведінку Спейсі демонстрував і по відношенню до інших акторів цього театру.

"Досить було бути чоловіком молодше 30 років, щоб він не соромився вас чіпати", - написав Ковазос.

Керівництво "Олд Вік" оголосило, що початок серед співробітників конфіденційного збору даних про поведінку Спейсі.

Кінорежисер Тоні Монтана в інтерв'ю Radar повідомив, що Спейсі приставав до нього в одному з барів Лос-Анджелеса. Актор, за словами Монтани, спочатку поклав йому руку на промежину, а потім намагався зайти разом з ним в туалет.

Монтана і Ковазос в той момент, коли, як вони запевняють, до них приставав Спейсі, були повнолітніми.

У свою чергу житель Великобританії, який побажав залишитися анонімним, повідомив The Sun, що, коли йому було 19 років, Кевін Спейсі приставав до нього, в тому числі, демонструючи оголені статеві органи.

BBC News повідомляє про ще один випадок переслідування Спейсі неповнолітніх. Співрозмовник телеканалу, який попросив називати його Джоном, повідомив телерадіокомпанії, що в 1980-х роках, коли йому було 17 років, Спейсі запросив його провести вихідні в його будинку в Нью-Йорку. Джон, за його словами, прокинувся від того, що на ньому лежав Спейсі в одній нижній білизні.

Кевін Спейсі і його прес-служба висунуті звинувачення поки ніяк не прокоментували.