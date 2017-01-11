Актора Кевіна Спейсі звинуватили в домаганнях ще чотири людини
Ковазос написав в своєму Facebook, що піддавався переслідуванням з боку Спейсі, коли грав в лондонському театрі "Олд Вік". Спейсі був художнім керівником цього театру з 2004 по 2015 роки. Ковазос підкреслив, що неналежну поведінку Спейсі демонстрував і по відношенню до інших акторів цього театру.
"Досить було бути чоловіком молодше 30 років, щоб він не соромився вас чіпати", - написав Ковазос.
Керівництво "Олд Вік" оголосило, що початок серед співробітників конфіденційного збору даних про поведінку Спейсі.
Кінорежисер Тоні Монтана в інтерв'ю Radar повідомив, що Спейсі приставав до нього в одному з барів Лос-Анджелеса. Актор, за словами Монтани, спочатку поклав йому руку на промежину, а потім намагався зайти разом з ним в туалет.
Монтана і Ковазос в той момент, коли, як вони запевняють, до них приставав Спейсі, були повнолітніми.
У свою чергу житель Великобританії, який побажав залишитися анонімним, повідомив The Sun, що, коли йому було 19 років, Кевін Спейсі приставав до нього, в тому числі, демонструючи оголені статеві органи.
BBC News повідомляє про ще один випадок переслідування Спейсі неповнолітніх. Співрозмовник телеканалу, який попросив називати його Джоном, повідомив телерадіокомпанії, що в 1980-х роках, коли йому було 17 років, Спейсі запросив його провести вихідні в його будинку в Нью-Йорку. Джон, за його словами, прокинувся від того, що на ньому лежав Спейсі в одній нижній білизні.
Кевін Спейсі і його прес-служба висунуті звинувачення поки ніяк не прокоментували.
Нагадаємо, після багатьох років чуток, Кевін Спейсі визнав, що мав стосунки і з жінками, і з чоловіками, але зрештою обрав для себе шлях гея. Він також вибачився перед своїм колегою, актором Ентоні Реппом через інцидент, який за словами Реппа, стався 1986 року. Тоді Реппу було 14 років і він лише починав свою кар'єру.
Ентоні Репп заявив, що, коли йому було 14 років, Спейсі запросив його на вечірку, де намагався звабити, і виглядав при цьому п'яним.
Згодом представники Netflix заявили про закриття серіалу на тлі зізнання Спейсі, який зіграв в "Картковому будиночку" головну роль, в нетрадиційній сексуальній орієнтації. Причиною камінг-ауту стали заяви актора серіалу "Стартрек" Ентоні Реппа, який звинуватив зірку в сексуальних домаганнях в 1986 році, коли йому було 14 років.
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