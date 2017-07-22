Актора з фільмів "Один вдома" знайшли мертвим у готелі в Каліфорнії
Його тіло виявила покоївка в готельному номері, повідомляє Variety.
На місце події викликали "швидку", однак медики змогли лише констатувати смерть актора.
Причина смерті поки невідома, але повідомляється, що він відновлювався після операції на спині, яку йому зробили 19 липня в медичному центрі Стенфорда.
Фото: кадр з фільму
Фото: кадр з фільму
Херд зіграв близько ста ролей в кіно і кілька десятків на телебаченні, зокрема в серіалах "Клан Сопрано" і "Втеча". Однак найвідомішою його роллю вважається роль Пітера МакКалістера, глави сімейства у фільмах "Один вдома".
Нагадаємо, на 89-му році життя помер французький актор Клод Ріш.
Російський і казахстанський актор театру і кіно Володимир Толоконников помер на 74-му році життя.
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