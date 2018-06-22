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Актора, який зіграв в українському фільмі "Донбас", не пустили в Україну

"Як з’ясувалось, російський актор Борис Каморзін у 2015 році з метою зйомок фільму без відповідного дозволу та поза КПВВ відвідував ТОТ АР Крим"
Російському акторові Борису Каморзіну не дозволили в'їзд в Україну.
Актора, який зіграв в українському фільмі "Донбас", не пустили в Україну Фото: zaxid.net

У київському аеропорту "Жуляни" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску "Київ" під час оформлення пасажирів рейсу "Мінськ-Київ" виявили громадянина Російської Федерації, стосовно якого начебто була інформація про можливе порушення законодавства України в частині, що стосується перетину державного кордону України через нечинні пункти пропуску та перебування на тимчасово окупованих територіях, підтвердили у Держприкордонслужбі України.

"Як з’ясувалось, російський актор Борис Каморзін у 2015 році з метою зйомок фільму без відповідного дозволу та поза КПВВ відвідував ТОТ АР Крим. Крім того, у пункті пропуску "Старокозаче" правоохоронці Білгород-Дністровського загону викрили ще одного громадянин РФ, каскадера Сергія Михайлова, який у 2015 році відвідував тимчасово окуповану територію", - йдеться у повідомленні прикордонників.

Наразі громадянам РФ заборонено в’їзд в Україну строком на 3 роки.

Сергій Лозниця написав: "Борис зіграв і в фільмі “Щастя моє” – в єдиному на сьогоднішній день українському фільмі (ко-продукція України, Німеччини та Голландії), який претендував на “Золоту Пальмову гілку”.

Режисер також розповів, що Каморзін летів до Києва на зйомки спільного російсько-українського проекту, повідомляє "Західнет".

Каморзіна не внесено в "чорні списки" Мінкульту, тож запланованому на 2018 році прокат фільму "Донбас" наразі нічого не загрожує.

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22 06 2018 13:13
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