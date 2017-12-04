CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТурецько-німецька акторка Сібель Кекіллі увійде до складу журі Міжнародної конкурсної програми 8 Одеського кінофестивалю, який проходитиме із 14 по 22 липняПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Актриса із "Гри престолів" увійде до журі Одеського кінофестивалю
Фестиваль проходитиме із 14 по 22 липня
Сібель Кекіллі
Про це повідомляє сайт ОМКФ.
Дебют німецької акторки турецького походження відбувся в 2004 році в фільмі режисера Фатіха Акіна "Головою об стіну". Стрічка стала успішною та отримала кілька престижних нагород, серед яких "Золотий ведмідь" Берлінського кінофестивалю, а роль Кекіллі була відзначена в категоріях "Краща жіноча роль" (премія "Lola", Німецька кіноакадемія), "Висхідна зірка" (премія Bambi, Німеччина), "Краща молода акторка" (Undine Awards, Австрія), "Краща жіноча роль" (New Faces Awards, Німеччина).
Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 04 2017 06:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків