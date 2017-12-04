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Актриса із "Гри престолів" увійде до журі Одеського кінофестивалю

Фестиваль проходитиме із 14 по 22 липня
Турецько-німецька акторка Сібель Кекіллі увійде до складу журі Міжнародної конкурсної програми 8 Одеського кінофестивалю, який проходитиме із 14 по 22 липня
Актриса із "Гри престолів" увійде до журі Одеського кінофестивалю Сібель Кекіллі

Про це повідомляє сайт ОМКФ.

Дебют німецької акторки турецького походження відбувся в 2004 році в фільмі режисера Фатіха Акіна "Головою об стіну". Стрічка стала успішною та отримала кілька престижних нагород, серед яких "Золотий ведмідь" Берлінського кінофестивалю, а роль Кекіллі була відзначена в категоріях "Краща жіноча роль" (премія "Lola", Німецька кіноакадемія), "Висхідна зірка" (премія Bambi, Німеччина), "Краща молода акторка" (Undine Awards, Австрія), "Краща жіноча роль" (New Faces Awards, Німеччина).

Нагадаємо, 23 березня Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні з правками Президента Петра Порошенка.

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12 04 2017 06:55
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