БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИВартість акцій компанії Facebook впала на рекордні 24%, що є найрізкішим падінням в історії компанії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Акції Facebook впали на рекордні 24%
Зазвичай квартальна виручка соціальної мережі становить близько 13 мільярдів доларів
Фото: ibtimes.co.uk
Зазначається, що акції впали на 24% після того, як фінансовий директор Девід Вехнер сказав, що темпи зростання виручки будуть знижуватися в третьому і четвертому кварталах, повідомляє Bloomberg.
"Ми очікуємо зниження наших темпів зростання виручки в третьому і четвертому кварталі порівняно з попередніми звітними періодами", - каже фінансовий директор Facebook Девід Вейнер.
Нагадаємо, соціальна мережа Facebook отримала максимально можливий штраф у розмірі 660 тисяч доларів через скандал з Cambridge Analytica, після співпраці з якою стався витік даних користувачів.
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