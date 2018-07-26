Акції Facebook впали на рекордні 24%

Вартість акцій компанії Facebook впала на рекордні 24%, що є найрізкішим падінням в історії компанії.

Зазначається, що акції впали на 24% після того, як фінансовий директор Девід Вехнер сказав, що темпи зростання виручки будуть знижуватися в третьому і четвертому кварталах, повідомляє Bloomberg.

"Ми очікуємо зниження наших темпів зростання виручки в третьому і четвертому кварталі порівняно з попередніми звітними періодами", - каже фінансовий директор Facebook Девід Вейнер.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook отримала максимально можливий штраф у розмірі 660 тисяч доларів через скандал з Cambridge Analytica, після співпраці з якою стався витік даних користувачів.