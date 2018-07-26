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Акції Facebook впали на рекордні 24%

Зазвичай квартальна виручка соціальної мережі становить близько 13 мільярдів доларів
Вартість акцій компанії Facebook впала на рекордні 24%, що є найрізкішим падінням в історії компанії.
Акції Facebook впали на рекордні 24% Фото: ibtimes.co.uk

Зазначається, що акції впали на 24% після того, як фінансовий директор Девід Вехнер сказав, що темпи зростання виручки будуть знижуватися в третьому і четвертому кварталах, повідомляє Bloomberg.

"Ми очікуємо зниження наших темпів зростання виручки в третьому і четвертому кварталі порівняно з попередніми звітними періодами", - каже фінансовий директор Facebook Девід Вейнер.

Нагадаємо, соціальна мережа Facebook отримала максимально можливий штраф у розмірі 660 тисяч доларів через скандал з Cambridge Analytica, після співпраці з якою стався витік даних користувачів.

 
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26 07 2018 10:34
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