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Акції компанії Amazon впали на $5,7 млрд через один твіт Трампа

Американський президент знову звинуватив компанію в нанесенні шкоди податковій системі
Президенту США Дональду Трампу знадобився один твіт і дві години часу, щоб обвалити вартість акцій Amazon і зменшити ринкову вартість компанії Джеффа Безоса на $5,7 млрд.
Акції компанії Amazon впали на $5,7 млрд через один твіт Трампа Дональд Трамп. Фото: unilad.co.uk

В ході торгів до відкриття біржової сесії в середу, 16 серпня, акції Amazon втратили в ціні 1,2 процентних пункти після твіту Трампа. У своєму повідомленні президент США знову підняв стару тему і заявив: "Amazon завдає величезної шкоди роздрібним магазинам, які чесно платять податки. Невеликі населені пункти, великі мегаполіси й цілі штати по всій території США зазнають втрат - втрачено величезну кількість робочих місць". Про це пише Independent.

Варто зазначити, що це вже не перший критичний випад Трампа проти компанії Amazon і газети Washington Post, які належать підприємцеві Джеффу Безосу. Раніше Трамп звинувачував (через Twitter) Washington Post в тому, що газета пише "фейкові новини" і взагалі служить прикриттям для Amazon, яка не платить належні податки.

Подібні напади через Twitter на приватні компанії чинний президент США використовував і раніше. Нерідко ці напади призводили до скорочення ринкової вартості цих компаній. Так, наприклад, негативний твіт від Трампа на адресу японської Toyota за лічені хвилини обвалив акції компанії і зменшив її ринкову вартість на $1,2 млрд.

Нагадаємо, найбільша в світі компанія з продажів товарів та послуг Amazon у 2016 році залучила до роботи 15 тисяч роботів і збільшила штат співробітників на 50%.

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