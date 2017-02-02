Акції протесту в Бухаресті призвели до зіткнень з поліцією

Ще до початку заворушень поліція попередила про можливих порушників порядку

Десятки агресивно налаштованих фанатів, що знаходилися у натовпі мирно налаштованих демонстрантів, почали кидати в поліцейських піротехнічні засоби.

У відповідь представники органів правопорядку почали розпилювати сльозогінний газ, після чого велика кількість демонстрантів залишили місце сутичок. До пізнього вечора 1 лютого сутички тривали, повідомляє DW.

Ще до початку заворушень поліція попередила про можливих порушників порядку. Опозиційні ЗМІ писали, що виступ хуліганів - це цілеспрямована провокація прихильників уряду, які планували запобігти подальшим заходам і дискредитувати акції протесту в цілому.

Вже впродовж кількох днів десятки тисяч жителів Румунії по всій країні виступають проти зниження антикорупційної боротьби, про яку оголосив уряд. В одному Бухаресті за оцінками спостерігачів у протестах беруть участь близько ста тисяч чоловік, а по всій країні число учасників оцінюється в 200 тисяч.

Нинішня хвиля антиурядових протестів - наймасштабніша після падіння комуністичної влади в 1989 році.

Нагадаємо, уряд Румунії 31 січня ввечері затвердив постанови про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство.

Згідно з однією постановою, державний чиновник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо нанесений їм збиток не перевищує суму в 50 тисяч євро. Також знімається відповідальність із засуджених до умовних термінів, підлягають помилуванню засуджені до 5 років тюремного ув'язнення (але не більше), вагітні жінки, жінки, у яких вдома залишилися неповнолітні діти.