Акції протесту в Бухаресті призвели до зіткнень з поліцією
У відповідь представники органів правопорядку почали розпилювати сльозогінний газ, після чого велика кількість демонстрантів залишили місце сутичок. До пізнього вечора 1 лютого сутички тривали, повідомляє DW.
Ще до початку заворушень поліція попередила про можливих порушників порядку. Опозиційні ЗМІ писали, що виступ хуліганів - це цілеспрямована провокація прихильників уряду, які планували запобігти подальшим заходам і дискредитувати акції протесту в цілому.
Вже впродовж кількох днів десятки тисяч жителів Румунії по всій країні виступають проти зниження антикорупційної боротьби, про яку оголосив уряд. В одному Бухаресті за оцінками спостерігачів у протестах беруть участь близько ста тисяч чоловік, а по всій країні число учасників оцінюється в 200 тисяч.
Нинішня хвиля антиурядових протестів - наймасштабніша після падіння комуністичної влади в 1989 році.
Нагадаємо, уряд Румунії 31 січня ввечері затвердив постанови про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство.
Згідно з однією постановою, державний чиновник не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, якщо нанесений їм збиток не перевищує суму в 50 тисяч євро. Також знімається відповідальність із засуджених до умовних термінів, підлягають помилуванню засуджені до 5 років тюремного ув'язнення (але не більше), вагітні жінки, жінки, у яких вдома залишилися неповнолітні діти.
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