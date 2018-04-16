Акції російського "Русала" впали до історичного мінімуму

Це найнижчі показники для компанії з моменту виходу на IPO в 2010 році

Акції російської алюмінієвої компанії олігарха Олега Дерипаски "Русал" знизилися до історичного мінімуму.

Про це пише DW.com.

До ранку понеділка, 16 квітня, папери компанії на Гонконгській біржі подешевшали більш ніж на 16 відсотків до 1,62 гонконгського долара.

Це найнижчі показники для компанії з моменту виходу на IPO в 2010 році: тоді акції компанії коштували 10,8 гонконгського долара за штуку.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Напередодні Forbes підрахував, що 50 найбагатших росіян за день втратили понад $11,7 млрд. Статки Дерипаски і Потаніна, як вказувало видання, знизилися на $1,3 млрд у кожного, Вексельберга - на $908 млн, Сулеймана Керімова - на $813 млн.

Додамо, що на тлі падіння фондового ринку найбагатші росіяни втратили сукупно $16 млрд.