Акція на підтримку Сенцова: У Києві "підпалили" посольство Росії
Під час акції її учасники "підпалили" будівлю посольства, підсвітивши її язиками полум'я з допомогою проектора, - повідомляють "Крим. Реалії", всього в акції взяли участь кілька десятків людей.
До того ж на будинок було спроектовано зображення українських політв'язнів, які на сьогоднішній день перебувають в ув'язненні в Росії.
Нагадаємо, український режисер і політв'язень Олег Сенцов 16 травня оголосив голодування. Його вимога – відпустити всіх українців, яких тримають у Росії й окупованому Криму.
Сенцов підкреслив, що готовий померти, якщо його вимоги не буде виконано.
Крім Сенцова, голодування оголосив інший український політв'язень – Володимир Балух. Акцію Сенцова вже підтримав колишній охоронець Дмитра Яроша Олександр Шумков, якого тримають у Росії, а також готовий підтримати ще один українець, який перебуває в полоні у Кремля, – Олександр Кольченко.
Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.
Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.
Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.
Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.
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