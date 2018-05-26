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Акція на підтримку Сенцова: У Києві "підпалили" посольство Росії

Будівлю російського посольства сьогодні вночі підсвітили язиками полум'я, а також зображенням Сенцова та інших політв'язнів Кремля
У ніч на 26 травня під будівлею посольства Російської Федерації відбулася акція на підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує, та інших в'язнів Кремля.
Акція на підтримку Сенцова: У Києві "підпалили" посольство Росії Фото: Крым. реалии

Під час акції її учасники "підпалили" будівлю посольства, підсвітивши її язиками полум'я з допомогою проектора, - повідомляють "Крим. Реалії", всього в акції взяли участь кілька десятків людей.

До того ж на будинок було спроектовано зображення українських політв'язнів, які на сьогоднішній день перебувають в ув'язненні в Росії.

Нагадаємо, український режисер і політв'язень Олег Сенцов 16 травня оголосив голодування. Його вимога – відпустити всіх українців, яких тримають у Росії й окупованому Криму.

Сенцов підкреслив, що готовий померти, якщо його вимоги не буде виконано.

Крім Сенцова, голодування оголосив інший український політв'язень – Володимир Балух. Акцію Сенцова вже підтримав колишній охоронець Дмитра Яроша Олександр Шумков, якого тримають у Росії, а також готовий підтримати ще один українець, який перебуває в полоні у Кремля, – Олександр Кольченко.

Як відомо, український політв'язень Олег Сенцов оголосив голодування. Таким чином він вимагає відпустити всіх українців, яких тримають у Росії та анексованому Криму. Водночас стан здоров'я Олега Сенцова погіршився - у режисера кришаться зуби і випадає волосся.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що Олега Сенцова утримують у штрафному ізоляторі колонії "Білий ведмідь". Пізніше Дмитро Дінзе повідомив, що режисера звільнили з ШІЗО. Раніше Сенцов перебував в колонії в Якутії, однак його перевели "через громадську активність на його підтримку", заявив адвокат.

Російська влада звинуватила кримчан Олега Сенцова і Олександра Кольченка в причетності до терактів в Криму. За сфабрикованим обвинуваченням Сенцова засудили до 20 років ув’язнення, Кольченка – до 10 років у колонії суворого режиму.

Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

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26 05 2018 10:54
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