Акція на підтримку Сенцова: У Києві "підпалили" посольство Росії

Під час акції її учасники "підпалили" будівлю посольства, підсвітивши її язиками полум'я з допомогою проектора, - повідомляють "Крим. Реалії", всього в акції взяли участь кілька десятків людей.

До того ж на будинок було спроектовано зображення українських політв'язнів, які на сьогоднішній день перебувають в ув'язненні в Росії.

Нагадаємо, український режисер і політв'язень Олег Сенцов 16 травня оголосив голодування. Його вимога – відпустити всіх українців, яких тримають у Росії й окупованому Криму.

Сенцов підкреслив, що готовий померти, якщо його вимоги не буде виконано.

Крім Сенцова, голодування оголосив інший український політв'язень – Володимир Балух. Акцію Сенцова вже підтримав колишній охоронець Дмитра Яроша Олександр Шумков, якого тримають у Росії, а також готовий підтримати ще один українець, який перебуває в полоні у Кремля, – Олександр Кольченко.