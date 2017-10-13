Акція під Радою 17 жовтня може стати безстроковою, - Саакашвілі
На мітингу 17 жовтня будуть представники "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного контролю", "Руху нових сил","Справедливості", а також від "Свободи" і "Національного корпусу".
Під час основними вимогами демонстрантів буде заклик прийняти три закони про Антикорупційний суд, скасування депутатської недоторканності, а також новий закон про вибори, - повідомляє екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі на прес-конференції у Києві, інформує кореспондент Громадського.
Політик наголосив, що не виключає того, що акція буде безстроковою. За його словами, частина мітингувальників залишиться в Києві, а частина повернеться в регіони.
"Ми очікуємо велику кількість людей з усієї України ... Я думаю, що люди будуть. Яка кількість, я не знаю", — додав він.
У вересні після позбавлення його українського громадянства Саакашвілі перетнув українсько-польський кордон, коли натовп прихильників "заніс" його на українську сторону, прорвавши кордон правоохоронців.
Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві оголосили про початок мобілізації на Всеукраїнську акцію в підтримку великої політичної реформи.
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