Акція проти аеропорту у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ для розгону активістів

Під час зіткнень один з офіцерів поліції отримав травму очей

На заході Франції біля міста Нант сталися сутички між активістами і поліцією.

Як повідомляє AFP, сьогодні в Нотр-Дам-де-Ланд на заході Франції близько 2500 поліцейських були відправлені на операцію з видворення активістів з території, яка планувалася під аеропорт і на якій люди розбили табір на знак протесту проти будівництва.

Французькі антикапіталістичні активісти зчепилися зі спецназом поліції біля палаючих барикад.

Для утримання своїх позицій активісти використовували трактори і палили барикади з шин, дерев'яних піддонів, сіна та інших підручних матеріалів.

Поліція була змушена використовувати сльозогінний газ для розгону протестувальників, які кидали в них каміння і коктейлі Молотова.

Під час зіткнень один з офіцерів поліції отримав травму очей.



Фото: EPA



Фото: rfi.fr