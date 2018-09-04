Акція проти аеропорту у Франції: поліція застосувала сльозогінний газ для розгону активістів
Як повідомляє AFP, сьогодні в Нотр-Дам-де-Ланд на заході Франції близько 2500 поліцейських були відправлені на операцію з видворення активістів з території, яка планувалася під аеропорт і на якій люди розбили табір на знак протесту проти будівництва.
Французькі антикапіталістичні активісти зчепилися зі спецназом поліції біля палаючих барикад.
Для утримання своїх позицій активісти використовували трактори і палили барикади з шин, дерев'яних піддонів, сіна та інших підручних матеріалів.
Поліція була змушена використовувати сльозогінний газ для розгону протестувальників, які кидали в них каміння і коктейлі Молотова.
Під час зіткнень один з офіцерів поліції отримав травму очей.
Фото: EPA
Фото: rfi.fr
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