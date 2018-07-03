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Акція "Прикрути" зміцнила авторитет України в очах усього світу, - Порошенко

Президент переконаний, що Росія понесла іміджеві втрати
Президент Петро Порошенко заявив, що завдяки акції "#Прикрути" Україна зміцнилася в іміджі надійного партнера в очах країн Євросоюзу і всього світу.
Акція "Прикрути" зміцнила авторитет України в очах усього світу, - Порошенко Фото: slovoidilo.ua

Президент переконаний, що для Росії конфлікт навколо газового транзиту став іміджевою втратою.

"Подивіться, як реагує світ - Україна, яка повністю виконує свої зобов'язання і відповідально відноситься до своїх обов'язків, Україна, яка заздалегідь попередила всіх європейських партнерів, що це може бути, але ми зробимо все, щоб виконати свої зобов'язання. І Росія, яка відмовилася виконувати рішення Стокгольмського арбітражу і навіть намагалася у звичній для себе манері сісти на газовий шантаж", - підкреслив Порошенко, передає "112 Україна".

Це вплине і на реалізацію проекту "Північний потік-2", упевнений Президент. Йому буде складно отримати підтримку серед європейців у ситуації, коли Росія намагається використовувати газ не як звичайний товар, а як засіб політичного тиску.

Нагадаємо, російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату. За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях.

Президент України Петро Порошенко підтримав ініціативу НАК "Нафтогаз Україна" і закликав українців "згуртуватися проти чергової провокації Кремля".

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07 03 2018 20:53
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