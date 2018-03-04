Активіста Євромайдану Бубенчика затримали через підозру у причетності до вбивства "беркутівців"

Майданівець два роки тому зізнався в убивстві двох "беркутівців"

Правоохоронні органи у вівторок затримали Івана Бубенчика - активіста Майдану, який заявив, що вбив двох командирів спецпідрозділу "Беркут".

Бубенчику пред'явлено підозру, запобіжний захід суд повинен обрати вже у вівторок, - повідомила в Facebook журналіст Тетяна Заровна.

Керівник департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк уточнив "Громадському радіо", що Бубенчику оголосили про підозру в убивстві правоохоронців і доставили до Печерського районного суду Києва для обрання запобіжного заходу.

"Виконано постанову суду про привід у зв'язку з неявкою. Він неодноразово викликався для допиту. Після того, як не з'явився, слідчий звернувся до суду з клопотанням про привід. Суд погодився. Було здійснено привід сьогодні. Після цього йому повідомлено про підозру. Зараз буде суд з обрання йому запобіжного заходу", - сказав Горбатюк.

Як відомо, два роки тому вийшло інтерв'ю з Іваном Бубенчиком, в якому він зізнався в убивстві командирів "Беркута" 20 лютого 2014 року. Через кілька днів СБУ і ГПУ провели обшук у будинку Бубенчика у Львові.